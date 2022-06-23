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«ПСЖ» заработал 700 миллионов благодаря Месси

Доходы «ПСЖ» значительно выросли вследствие подписания нападающего Лионеля Месси.

После перехода аргентинца клуб заработал 700 миллионов евро за год.

Парижане получили десять новых спонсоров и 15 миллионов подписчиков в соцсетях, продали более миллиона футболок с фамилией Месси, а также увеличили доходы от продажи билетов на стадион.

  • Прошлым летом Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента.
  • В сезоне-2021/22 форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +40

    7:1 2 часа назад

    почему спартаг скрывает, сколько он заработал на дезеуве? ведь вся толерантная европа должна была внести материальный вклад в тарасофский клуп.

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