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В «Динамо» рассказали, кто из футболистов пропустит матч с «Амкалом»

Стало известно, кто из игроков «Динамо» пропустит товарищеский матч с «Амкалом».

«В матче точно не сыграют защитник Гильермо Варела и хавбек Себастиан Шиманьски, получившие дополнительные дни отдыха из-за участия в матчах своих национальных сборных», – сообщила пресс-служба «Динамо».

  • Матч состоится 25 июня на «ВТБ Арене».
  • За «Динамо» сыграет хоккеист Александр Овечкин.
  • «Динамо» завершило сезон на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт «Динамо»

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