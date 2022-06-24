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  • «Лучший игрок всех времен и своего времени, причем с запасом». Линекер – о Месси

«Лучший игрок всех времен и своего времени, причем с запасом». Линекер – о Месси

24 июня 2022, 21:42
4

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с 35-летием.

«Поздравляю величайшего футболиста своего времени с днем рождения.

На мой взгляд, Месси – лучший игрок всех времен, но сравнивать футболистов из разных поколений сложно и несправедливо.

Но Месси – лучший футболист своего времени, причем с запасом», – написал Линекер в твиттере.

  • Игрок выступает в Париже с прошлого года. До этого он всю карьеру провел в «Барсе».
  • Месси 7 раз выиграл «Золотой мяч» – это рекорд.
  • Он четырежды выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны».

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Источник: твиттер Гари Линекера
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Линекер Гари
Комментарии (4)
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BarStep
1656096670
Безоговорочно согласен!
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R_a_i_n
1656099887
Ооочень спорное высказывание. А 7 мячей вообще не показатель. Это внутренние игры.
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Oldtrafford83
1656138271
Зализанный гном))
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Январь 59
1656142300
Вот когда Месси станет трехкратным чемпионом мира , вот тогда и будем рассуждать. Да он в десятке лучших(может даже в пятерке).
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