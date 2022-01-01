«Лучший игрок всех времен и своего времени, причем с запасом». Линекер – о Месси

Безоговорочно согласен!
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с 35-летием.
«Поздравляю величайшего футболиста своего времени с днем рождения.
На мой взгляд, Месси – лучший игрок всех времен, но сравнивать футболистов из разных поколений сложно и несправедливо.
Но Месси – лучший футболист своего времени, причем с запасом», – написал Линекер в твиттере.
- Игрок выступает в Париже с прошлого года. До этого он всю карьеру провел в «Барсе».
- Месси 7 раз выиграл «Золотой мяч» – это рекорд.
- Он четырежды выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны».
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