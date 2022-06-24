Петржела предложил Зобнину перейти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин должен перейти в клуб из Петербурга.

«Зобнину надо менять клуб. В «Спартаке» его история завершена. Руководство не хочет держать у себя такого дорогого игрока, который потерял мотивацию. К сожалению, после той страшной ошибки на Евро, он сломался психологически.

Зобнину нужен новый вызов. Пусть переходит из «Спартака» в «Зенит» — там он сможет почувствовать себя настоящим футболистом. Но придется заново доказывать свою силу, потому что конкуренция в «Зените» очень высокая», — сказал Петржела.

В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.

Контракт 28-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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