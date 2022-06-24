Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Петржела предложил Зобнину перейти из «Спартака» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин должен перейти в клуб из Петербурга.

«Зобнину надо менять клуб. В «Спартаке» его история завершена. Руководство не хочет держать у себя такого дорогого игрока, который потерял мотивацию. К сожалению, после той страшной ошибки на Евро, он сломался психологически.

Зобнину нужен новый вызов. Пусть переходит из «Спартака» в «Зенит» — там он сможет почувствовать себя настоящим футболистом. Но придется заново доказывать свою силу, потому что конкуренция в «Зените» очень высокая», — сказал Петржела.

  • В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
  • Контракт 28-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против 12
Гурцкая: «Зобнин не провел ни одного хорошего матча после 2018 года» 6
Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен» 12
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11