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Гинер: «Все легионеры ЦСКА остаются»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Интернасьонал».

«Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да», — сказал Гинер.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса у «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне бразилец провел 10 матчей.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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