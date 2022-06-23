Гинер: «Все легионеры ЦСКА остаются»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Интернасьонал».
«Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да», — сказал Гинер.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса у «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.
- В минувшем сезоне бразилец провел 10 матчей.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»