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«Я счастлив!». Клопп объяснил, зачем «Ливерпуль» купил 18-летнего защитника Рэмзи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника «Абердина» Кэлвина Рэмзи.

«Кэлвин — захватывающий талант, у него огромный потенциал. На данный момент ему всего 18 лет; он спортивный, подтянутый, обладает хорошей техникой. Я счастлив!» – сказал немец.

  • 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Шотландии.
  • Рыночная стоимость Рэмзи – 600 тысяч евро.
  • В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Рэмзи провел 22 матча, забил гол, сделал 5 ассистов.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1216

    Semargl18 16 минут назад

    Ну либо на запчасти для ван Дайка либо чтоб Арсеналу не достался))

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