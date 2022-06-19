«Я счастлив!». Клопп объяснил, зачем «Ливерпуль» купил 18-летнего защитника Рэмзи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника «Абердина» Кэлвина Рэмзи.
«Кэлвин — захватывающий талант, у него огромный потенциал. На данный момент ему всего 18 лет; он спортивный, подтянутый, обладает хорошей техникой. Я счастлив!» – сказал немец.
- 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Шотландии.
- Рыночная стоимость Рэмзи – 600 тысяч евро.
- В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Рэмзи провел 22 матча, забил гол, сделал 5 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо