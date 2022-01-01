«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи

Блин, 7.5 миллионов за 18 летнего пацана это сильно, конечно, видать талант действительно...всё это хорошо, конечно, но это всё на будущее - лет через 5, а Ливеру нужен креативный полузащитник в центр прямо сейчас. Как насчёт того, чтобы увести Киммиха из Баварии, а Юрген? Если хочешь быть чемпионом, нужны чемпионские трансферы, одного Нуньеса будет маловато пока...
Правый защитник «Абердина» Кельвин Рэмзи продолжит карьеру в «Ливерпуле». Подписан пятилетний контракт.
По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.
- 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Шотландии.
- Рыночная стоимость Рэмзи – 600 тысяч евро.
- В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Рэмзи провел 22 матча, забил гол, сделал 5 ассистов.