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«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи

Правый защитник «Абердина» Кельвин Рэмзи продолжит карьеру в «Ливерпуле». Подписан пятилетний контракт.

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.

  • 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Шотландии.
  • Рыночная стоимость Рэмзи – 600 тысяч евро.
  • В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Рэмзи провел 22 матча, забил гол, сделал 5 ассистов.

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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1812

    Maxi_7 1 час назад

    Блин, 7.5 миллионов за 18 летнего пацана это сильно, конечно, видать талант действительно...всё это хорошо, конечно, но это всё на будущее - лет через 5, а Ливеру нужен креативный полузащитник в центр прямо сейчас. Как насчёт того, чтобы увести Киммиха из Баварии, а Юрген? Если хочешь быть чемпионом, нужны чемпионские трансферы, одного Нуньеса будет маловато пока...

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