«Будущий футболист». Капитан ЖФК «Локомотив» родила в день победы команды в матче за Суперкубок

Капитан женской команды «Локомотива» Анна Кожникова накануне стала мамой. Родился сын.

Ребенок появился на свет в день победы «Локомотива» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

«Малыш как истинный будущий футболист появился на свет в день Суперкубка 18 июня.

Поздравляем Анну и еe семью с рождением ребeнка! Желаем здоровья и много счастливых моментов вместе! Ждeм вас вместе в Черкизово!» – написал «Локомотив».