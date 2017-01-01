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«Будущий футболист». Капитан ЖФК «Локомотив» родила в день победы команды в матче за Суперкубок

Капитан женской команды «Локомотива» Анна Кожникова накануне стала мамой. Родился сын.

Ребенок появился на свет в день победы «Локомотива» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

«Малыш как истинный будущий футболист появился на свет в день Суперкубка 18 июня.

Поздравляем Анну и еe семью с рождением ребeнка! Желаем здоровья и много счастливых моментов вместе! Ждeм вас вместе в Черкизово!» – написал «Локомотив».

  • «Локомотив» – 1-й клуб в истории российского женского футбола, оформивший требл.
  • ЦСКА обыгран со счетом 2:1.
  • 34-летняя Кожникова с 2006 года выступает за сборную России.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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