«Будущий футболист». Капитан ЖФК «Локомотив» родила в день победы команды в матче за Суперкубок

Капитан женской команды «Локомотива» Анна Кожникова накануне стала мамой. Родился сын.
Ребенок появился на свет в день победы «Локомотива» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.
«Малыш как истинный будущий футболист появился на свет в день Суперкубка 18 июня.
Поздравляем Анну и еe семью с рождением ребeнка! Желаем здоровья и много счастливых моментов вместе! Ждeм вас вместе в Черкизово!» – написал «Локомотив».
- «Локомотив» – 1-й клуб в истории российского женского футбола, оформивший требл.
- ЦСКА обыгран со счетом 2:1.
- 34-летняя Кожникова с 2006 года выступает за сборную России.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»