«Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я очень сильно уважаю Зарему Салихову как жену владельца футбольного клуба.

Но я ее абсолютно не уважаю как человека, который не имеет никаких официальных полномочий и лезет во все футбольные вопросы, и показывает себя, что она самая умная с профессиональным подходом к футболу, самая умная в финансовом плане в футболе, самая умная в философских вопросах в «Спартаке» и вообще она самая-самая-самая.

Да, она красивая женщина, но пусть любит своего мужа с семьей, пусть готовит вкусные вещи, но пусть не лезет в команду. Она настроила против себя уйму людей — не только красно-белых, но и других, в том числе РФС и болельщиков. Она вызывает чувство антагонизма у людей», — сказал Кавазашвили.