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  • «Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему

«Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему

16 июня 2022, 17:12
7

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я очень сильно уважаю Зарему Салихову как жену владельца футбольного клуба.

Но я ее абсолютно не уважаю как человека, который не имеет никаких официальных полномочий и лезет во все футбольные вопросы, и показывает себя, что она самая умная с профессиональным подходом к футболу, самая умная в финансовом плане в футболе, самая умная в философских вопросах в «Спартаке» и вообще она самая-самая-самая.

Да, она красивая женщина, но пусть любит своего мужа с семьей, пусть готовит вкусные вещи, но пусть не лезет в команду. Она настроила против себя уйму людей — не только красно-белых, но и других, в том числе РФС и болельщиков. Она вызывает чувство антагонизма у людей», — сказал Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор Салихова Зарема
Комментарии (7)
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JTherry
1655391448
"она красивая женщина, ...пусть готовит вкусные вещи..." ...не уважать человека по гендерному принципу - какая-то восточная "слабость", лишь бы не совала свой нос в футбольные дела... старцам-ветеранам лишь бы поругать владельцев клуба за просчеты, но сами-то предложить ничего путного не могут... критиканство разрушительно само по себе, не несет позитива для команды... а их предложения, больше похожие на истерику, читаешь и думаешь: боже!!! ну что за блажь они несут..!!! вы своими высказываниями наносите клубу гораздо больший вред, чем критикуемое вами руководство...
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NewLife
1655395876
Раньше, судя по его высказываниям, думал, что у него старческий маразм, а теперь понял, он просто самодур, негодяй.
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vladimir-7
1655400580
Анзор, Зарема, единственный человек, из близкого окружения в спартаке, которая говорит всю правду в глаза и не может смириться с безумными решениями, которые принимает Совет директоров спартака и, в частности, её муж Федун – финансовый б..дун в клубе.
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