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«Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я очень сильно уважаю Зарему Салихову как жену владельца футбольного клуба.

Но я ее абсолютно не уважаю как человека, который не имеет никаких официальных полномочий и лезет во все футбольные вопросы, и показывает себя, что она самая умная с профессиональным подходом к футболу, самая умная в финансовом плане в футболе, самая умная в философских вопросах в «Спартаке» и вообще она самая-самая-самая.

Да, она красивая женщина, но пусть любит своего мужа с семьей, пусть готовит вкусные вещи, но пусть не лезет в команду. Она настроила против себя уйму людей — не только красно-белых, но и других, в том числе РФС и болельщиков. Она вызывает чувство антагонизма у людей», — сказал Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 17:12
Комментарии2
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    Рейтинг: +23310

    JTherry 7 секунд назад

    "она красивая женщина, ...пусть готовит вкусные вещи..."
    ...не уважать человека по гендерной принципу - какая-то восточная "слабость", лишь бы не совала свой нос в футбольные дела... старцам-ветеранам лишь бы поругать владельцев клуба за просчеты, но сами-то предложить ничего путного не могут, критиканство разрушительно само по себе, не несет позитива для команды... а их предложения, больше похожие на истерику, читаешь и думаешь: боже!!! ну что за блажь они несут..!!!

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    Рейтинг: +10638

    Алексей З 33 минуты назад

    Человека стоит уважать не только по социальному положению, но и за образованность и позицию которую он занимает.
    НИЧЕГО плохого и глупого от Заремы не слышал , в отличии он наших горе-ветеранов.
    Ваше время прошло !!! Вы маразматики только родной клуб можете критиковать , вам что газпром доплачивает ?

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