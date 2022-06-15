Захарян попросил прощения у фанатов «Динамо» за провальную концовку сезона

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян извинился перед болельщиками за результаты клуба в концовке минувшего сезона.

– Не кажется, что классный сезон «Динамо» закончился бесславно?

– Сезон закончился очень грустно. Мы круто шли весь год, но провалили концовку. В итоге взяли только бронзу, еще и позорно проиграв «Сочи».

Так нельзя, прошу прощения у болельщиков за результаты на финише сезона. Он, в целом, получился неплохой, но бронза в РПЛ и финал в Кубке – это минимум, которого мы смогли добиться, – сказал Захарян.