«Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы». Зарема – о призыве Мирзояна уволить Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала требование экс-игрока «Спартака» Александра Мирзояна досрочно уволить спортивного директора Луку Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — сказала Салихова.