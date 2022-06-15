«Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы». Зарема – о призыве Мирзояна уволить Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала требование экс-игрока «Спартака» Александра Мирзояна досрочно уволить спортивного директора Луку Каттани.
«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — сказала Салихова.
- Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.
Источник: «Спорт-РБК»