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«Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы». Зарема – о призыве Мирзояна уволить Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала требование экс-игрока «Спартака» Александра Мирзояна досрочно уволить спортивного директора Луку Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — сказала Салихова.

  • Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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Источник: «Спорт-РБК»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +16391

    paracetamol 25 минут назад

    Мирзояны - они такие!

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    Рейтинг: +9228

    САДЫЧОК 57 минут назад

    Все эти Мирзояны , Ловчевы , Губерниевы - это дерьм@ Нашего футбола .А , дерьм@ всегда будет присутствовать Везде ! И здесь тоже Семеныч , Персона....Это жизнь !

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    Рейтинг: +17984

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 48 минут назад

    Много и здесь собралось всякого дерьма - тут ты прав, вот только почему то себя исключил из этого списка ((( - впрочем - Это жизнь и своё не пахнет !!!

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    Рейтинг: +15246

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 31 минуту назад

    Вот не подерётесь же .

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    Рейтинг: +1539

    22 raza chemp > Persona_non_Grata 14 минут назад

    Та это ж садычок , местный дурачек

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    Рейтинг: +10249

    alp 58 минут назад

    ей бы самой стоило завязывать с непрошенными советами.. или, это, опять, другое?

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    Рейтинг: +509

    чаппай > alp 36 минут назад

    Так она вроде как всё по делу в основном

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    Рейтинг: +3454

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Правильно он призывает.

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    Рейтинг: +584

    fakeid 1 час назад

    кто такой мирзоян?)

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    Рейтинг: +4718

    neim 1 час назад

    А меня вот дико подмывает спросить, а кто просит Зарему советы и комментарии давать по поводу и без ? (((

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    Рейтинг: +65578

    portero > neim 21 минуту назад

    Она же хозяйка, все работники её собственность и вякать супротив не могут....
    Вот таких гаспот на вилы и сажали.....

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    Рейтинг: +2002

    almanev 2 часа назад

    Когда вижу новости о высказываниях Заремы, вспоминаю фильм "Хулиганы". Там была сцена, когда Томми заходит в бар, а за столиком сидит пара, и баба громко разговаривает, он просит её парня чтобы они были потише, бабы хватает на минуту, потом она опять ржет как конь. Тогда антагонист подходит к этой паре, бьет мужика головой о стол и спрашивает: "Твоя п***а вообще когда-нибудь затыкается?"

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    Рейтинг: +17984

    Persona_non_Grata > almanev 46 минут назад

    Предлагаю тебе другую сцену - ТЫ бьешься головой о стол и тебе уже будет всё равно )))

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    Рейтинг: +15246

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 37 минут назад

    В твоей любимой сцене ты "утешаешь" федуниху , брошенную федуном .

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    Рейтинг: +509

    чаппай > Barmaleushka 34 минуты назад

    Таких федуних умные мужики не бросают. Поэтому сложно представить её брошенной

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    Рейтинг: +15947

    ilichkadr > чаппай 28 минут назад

    С четырьмя детьми проще застрелиться, чем бросить. Не представляю Лёню новогодней ёлкой.

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    Рейтинг: +4629

    алдан2014 2 часа назад

    Руки прочь от Катани. А вот старые спартаковцы поражают своей глупостью,возможно возраст. Хотя Рейнгольд был адекватен,истинный болельщик !!!

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    Рейтинг: +533

    3meeeD 2 часа назад

    Зарема не супруга его.

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    Рейтинг: +4629

    алдан2014 > 3meeeD 1 час назад

    Ни один современный журналист не скажет: любимая женщина владельца Спартака... И т.д. В лучшем случае напишут спутница..звучит как попутчица. Не те журналисты в спорте пошли. Одни хамы другие с квалификацией ниже плинтуса

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    Рейтинг: +509

    чаппай > 3meeeD 1 час назад

    А как писать? Мать его детей? Важна суть, а не штамп в паспорте. Поэтому супруга.

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    Рейтинг: +17984

    Persona_non_Grata > чаппай 44 минуты назад

    А это уточнение он пусть Кабаевой напишет )))

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