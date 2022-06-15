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  • «Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы». Зарема – о призыве Мирзояна уволить Каттани

«Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы». Зарема – о призыве Мирзояна уволить Каттани

15 июня 2022, 16:09
23

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала требование экс-игрока «Спартака» Александра Мирзояна досрочно уволить спортивного директора Луку Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — сказала Салихова.

  • Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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Источник: «Спорт-РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (23)
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3meeeD
1655298697
Зарема не супруга его.
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алдан2014
1655298743
Руки прочь от Катани. А вот старые спартаковцы поражают своей глупостью,возможно возраст. Хотя Рейнгольд был адекватен,истинный болельщик !!!
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almanev
1655299151
Когда вижу новости о высказываниях Заремы, вспоминаю фильм "Хулиганы". Там была сцена, когда Томми заходит в бар, а за столиком сидит пара, и баба громко разговаривает, он просит её парня чтобы они были потише, бабы хватает на минуту, потом она опять ржет как конь. Тогда антагонист подходит к этой паре, бьет мужика головой о стол и спрашивает: "Твоя п***а вообще когда-нибудь затыкается?"
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neim
1655300684
А меня вот дико подмывает спросить, а кто просит Зарему советы и комментарии давать по поводу и без ? (((
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Иван Петров 1986
1655302084
Правильно он призывает.
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alp
1655302908
ей бы самой стоило завязывать с непрошенными советами.. или, это, опять, другое?
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paracetamol
1655304910
Мирзояны - они такие!
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alefreddy
1655312722
пусть Лука работает
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zigbert
1655314430
Ну об этом и без Мирзояна разберутся.
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JTherry
1655316343
уволить или оставить Каттани, наверное, без "непрошенных советов" Мирзояна разберутся в Спартаке, в конце концов Лука свои решения поставил на красно-белое в "рулетке" РПЛ, футбол - такая же игра...
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