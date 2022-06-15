Экс-игрок «Спартака» Мирзоян призвал досрочно отправить Каттани в отставку

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян считает, что клубу нужно избавиться от спортивного директора Луки Каттани.
Вчера итальянец заявил, что уйдет из «Спартака» вместе с новым тренером Гильермо Абаскалем, если тот провалится.
«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдет — «Спартак» не развалится, мир не перевернется. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоевывать медали.
А Каттани, которого привезли из заграницы — это популизм. Они (руководство) не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить», — сказал Мирзоян.
- Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.
Источник: «Спорт-РБК»