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Экс-игрок «Спартака» Мирзоян призвал досрочно отправить Каттани в отставку

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян считает, что клубу нужно избавиться от спортивного директора Луки Каттани.

Вчера итальянец заявил, что уйдет из «Спартака» вместе с новым тренером Гильермо Абаскалем, если тот провалится.

«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдет — «Спартак» не развалится, мир не перевернется. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоевывать медали.

А Каттани, которого привезли из заграницы — это популизм. Они (руководство) не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить», — сказал Мирзоян.

  • Каттани пришел в «Спартак» в декабре 2021 года.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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Источник: «Спорт-РБК»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14359

    NewLife 1 час назад

    Я тоже за все хорошее и против всего плохого.

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    Рейтинг: +31948

    VVM1964 2 часа назад

    Оооо - Ветераны разбушевались !!!

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