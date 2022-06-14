Каттани: «Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани готов покинуть московский клуб, если новый тренер Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат.

«Конечно, я уйду вместе с Абаскалем, если он провалится. Возможно, даже раньше: я с первого дня понял, как здесь работают вещи. Если я принял решение хотя бы поднять ручку над столом в «Спартаке» – это всегда риск», – сказал Каттани.