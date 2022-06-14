Каттани: «Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани готов покинуть московский клуб, если новый тренер Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат.
«Конечно, я уйду вместе с Абаскалем, если он провалится. Возможно, даже раньше: я с первого дня понял, как здесь работают вещи. Если я принял решение хотя бы поднять ручку над столом в «Спартаке» – это всегда риск», – сказал Каттани.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»