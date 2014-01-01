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Каттани: «Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани готов покинуть московский клуб, если новый тренер Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат.

«Конечно, я уйду вместе с Абаскалем, если он провалится. Возможно, даже раньше: я с первого дня понял, как здесь работают вещи. Если я принял решение хотя бы поднять ручку над столом в «Спартаке» – это всегда риск», – сказал Каттани.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +22855

    DOCTOR PENALTY 8 минут назад

    Тогда прямо сегодня собирай чемодан.

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    Рейтинг: +1076

    Andrew01 26 минут назад

    Похоже делает все, чтобы свалить)))))))

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    Рейтинг: +15928

    ilichkadr 27 минут назад

    Ну, до того как Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат, утечёт много времени, а бабло, причём не хилое будет продолжать капать.

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