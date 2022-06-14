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  • Каттани: «Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»

Каттани: «Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»

14 июня 2022, 12:28
13

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани готов покинуть московский клуб, если новый тренер Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат.

«Конечно, я уйду вместе с Абаскалем, если он провалится. Возможно, даже раньше: я с первого дня понял, как здесь работают вещи. Если я принял решение хотя бы поднять ручку над столом в «Спартаке» – это всегда риск», – сказал Каттани.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (13)
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ilichkadr
1655199403
Ну, до того как Гильермо Абаскаль не покажет необходимый результат, утечёт много времени, а бабло, причём не хилое будет продолжать капать.
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Andrew01
1655199456
Похоже делает все, чтобы свалить)))))))
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Беспонтий
1655201247
поднять ручку над столом означает лезть под стол намутил такого с января что вряд ли тебя живым спартачи выпустят
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mahan
1655202804
И, что толку то от того, что ты уйдешь ?, болельщикам от этого легче не станет, если команда провалиться. Тренера реально слабоватого подписали к сожалению(((
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GoldPlayFIFARus9
1655205010
Я с первого дня понял, как здесь работают вещи. Если я принял решение хотя бы поднять ручку над столом в «Спартаке» – это всегда риск». ахахахахах, но деньги не пахнут, можно поработать и среди не адекватов.
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ElninoO
1655205670
Хитро придумано...
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neim
1655207850
Не долго же тебе осталось ))).
Ответить
zigbert
1655207874
Шаг довольно рискованный но хорошо что есть вера в тренера.
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moskowcity-petrv
1655209696
Это хитрый план. тактично,побыстрому свалить, после 1-2 месяца начала чемпионата.пришёл, заработал, потом увидел,ещё раз заработал и на мальдивы.надеюсь ошибаюсь)
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Завулон new new
1655214450
«Я уйду из «Спартака» вместе с Абаскалем, если он провалится»-что значит если? Тут скорее - когда.
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