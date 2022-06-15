В академии «Зенита» проходят сборы игроков с синдромом Дауна

В академии «Зенита» стартовали учебно-тренировочные сборы для игроков футбольной команды «47 в игре» с синдромом Дауна.

С 11 по 24 июня пятнадцать игроков в возрасте от 8 до 20 лет проведут серию специальных занятий под руководством профессиональных футбольных тренеров и педагогов по адаптивной физической культуре.

Тренировочные сборы включают специально разработанную программу по спортивной подготовке в комплексе с теоретическими занятиями и разнообразием досуга для футболистов и тренеров. Основная цель – развитие спортивных навыков и улучшение социальной адаптации футболистов с синдромом Дауна.