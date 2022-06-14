В «Спартаке» исключили повторную аренду Крала и Тиля

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что клуб не собирается повторно отдавать в аренду Алекса Крала и Гуса Тиля.

«Трансферная кампания сильно изменится, ситуация на это сильно влияет. Этим летом нам будет очень-очень сложно.

Мы помним, как было в апреле, игроки могли в одностороннем порядке принять решение и покинуть клуб. Это сложная ситуация, она может создать много проблем российским клубам. Если это повторится сейчас, у нас могут возникнуть серьeзные проблемы.

По игрокам в аренде будем смотреть. Единственное, в чeм могу уверить, что Тиль и Крал не отправятся в аренду снова», – сказал Каттани.