Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам

Адвинкула ушел из сборной Перу после нереализованного пенальти в матче за выход на ЧМ-2022

Защитник «Бока Хуниорс» Луис Адвинкула решил закончить карьеру в сборной Перу.

В понедельник перуанцы не смогли выйти на ЧМ-2022, проиграв в финальном стыке Австралии.

32-летний футболист не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Во-первых, хочу извиниться перед своей семьeй и друзьями, а также всеми, кому я причинил боль. Я несу полную ответственность за это, и всей моей жизни не хватит, чтобы извиниться.

Я зашeл так далеко – и теперь покидаю сборную. Я не думаю, что у меня есть силы, чтобы оправиться от этого. Моим коллегам огромное спасибо за всe. Извините, что так подвeл вас», – сказал Адвинкула.

  • Игрок «Бока Хуниорс» выступал за перуанскую сборную с 2010 года.
  • Он забил 2 гола в 106 матчах.

Новости по теме
Определились 31 из 32 участников ЧМ-2022
Отбор ЧМ-2022. Австралия обыграла Перу в серии пенальти и вышла на чемпионат мира 3
В Перу объявили выходным день решающего матча за путевку на ЧМ-2022 2
Источник: Globo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +263

    Феникс 28 7 минут назад

    Это не последний чемпионат мира для Перу.Вся сборная довела ситуацию до такого момента что все решалось в стыке. Вся сборная довела ситуацию до такого момента что в стыках все решалось в пенальти....Так что там вся сборная виновата, а не только Адвинкула .

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11