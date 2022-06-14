Адвинкула ушел из сборной Перу после нереализованного пенальти в матче за выход на ЧМ-2022

Защитник «Бока Хуниорс» Луис Адвинкула решил закончить карьеру в сборной Перу.

В понедельник перуанцы не смогли выйти на ЧМ-2022, проиграв в финальном стыке Австралии.

32-летний футболист не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Во-первых, хочу извиниться перед своей семьeй и друзьями, а также всеми, кому я причинил боль. Я несу полную ответственность за это, и всей моей жизни не хватит, чтобы извиниться.

Я зашeл так далеко – и теперь покидаю сборную. Я не думаю, что у меня есть силы, чтобы оправиться от этого. Моим коллегам огромное спасибо за всe. Извините, что так подвeл вас», – сказал Адвинкула.