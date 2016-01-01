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«Поиск оправдания для возможной неудачи». Радимов – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов недоволен высказываниями представителей «Спартака» о возможном бойкоте матча за Суперкубок России.

– Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»?

– Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы.

Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.

– Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.

– Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли.

И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой.

То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!

– Каков же вывод?

– Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1535

    22 raza chemp 24 минуты назад

    Скажите буланову и даунам из бомжатни что спартак ни разу официально не говорил о байкоте, сами выдумали и теперь обсуждают то чего не было

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