Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Поиск оправдания для возможной неудачи». Радимов – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

«Поиск оправдания для возможной неудачи». Радимов – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

14 июня 2022, 00:33
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов недоволен высказываниями представителей «Спартака» о возможном бойкоте матча за Суперкубок России.

– Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»?

– Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы.

Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.

– Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.

– Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли.

И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой.

То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!

– Каков же вывод?

– Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Еще по теме:
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева 5
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе 14
Радимов – о победе ЦСКА: «Все могло закончиться разгромом» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a_who
1655179033
НУ теперь немытым еще и преимущество своего поля вменили ! когда остановятся ? назначте пожизненными чемпионами чего уж там...
Ответить
Kollljan
1655180730
Мясо совсем уж протухло. Позорище за позорищем - на поле и вне его.
Ответить
《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1655181606
специалисты (✌️) пусть попробуют сказать простив что то и посмотрим как они будут дальше работать ... Накинулись на Спартак ...с такими деньгами и с таким составом они должны обыгрывать везде и где угодно уж тем более если седьи за вас)))) и комментаторы за вас ,и канал за вас ..... Все и вся за ваши деньги
Ответить
моэм
1655184993
Газпром купил всё и всех ... даже принципиального Радимова , спевшего за немалую зарплату петушком.
Ответить
NewLife
1655185893
"«Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны." Точнее сказать решение Газпрома)
Ответить
SLADE2019
1655186535
Что для Европы, что для России Суперкубок (так называемый) абсолютно ненужный розыгрыш, ведь объективно далеко не самые сильные команды его разыгрывают. Обладатель ЛЕ даже в плей-офф ЛЧ не играет, а здесь с чемпионом играет десятая команда. Следовательно, слишком много разговоров насчет этого бойкота. Если бойкотировать будут, то флаг им... А Суперкубок пусть Зенит берет.
Ответить
nik55
1655188415
что же вы бздите играть на нейтральном поле-----очко жмет ?
Ответить
Павелий
1655196997
Разница в том, что одно дело играть в Москве с Локомотивом, а другое - играть на стадионе "РЖД Арена" с Локомотивом. И пропитый Буланов этого никак не может понять.
Ответить
Главные новости
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
15
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
4
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Все новости
Все новости
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
1
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
29
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
17
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
14
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+