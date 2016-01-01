«Поиск оправдания для возможной неудачи». Радимов – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Скажите буланову и даунам из бомжатни что спартак ни разу официально не говорил о байкоте, сами выдумали и теперь обсуждают то чего не было
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов недоволен высказываниями представителей «Спартака» о возможном бойкоте матча за Суперкубок России.
– Каково ваше мнение по поводу того, что РФС принял решение проводить игру за Суперкубок на «Газпром Арене», и возможного бойкота ее со стороны «Спартака»?
– Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. И не потому, что работаю в системе «Зенита» и защищаю его интересы.
Просто мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны.
– Главный аргумент москвичей в том, что у «Зенита» будет преимущество своего поля. А в таких матчах это дорогого стоит.
– Тогда давайте вспомним, что из четырех последних матчей за Суперкубок «Зенит» дважды играл с «Локомотивом» в Москве. И вопросы о преимуществе своего поля не возникали. А теперь они, да еще в такой острой форме, вдруг всплыли.
И уж совсем непонятны слова одного из руководителей «Спартака», который сказал, что окончательное решение будет принято после того, как произойдет разговор с командой.
То есть захотят ли выходить на поле футболисты, которые за это получают деньги?!
– Каков же вывод?
– Лично я воспринимаю все происходящее как поиск оправдания для возможной неудачи. Ничего иного в голову не приходит.
- Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.