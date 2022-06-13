ЦСКА отказался от подписания Оздоева. Клуб ищет хавбека в Европе (Иван Карпов)

ЦСКА планирует подписать центрального полузащитника из Европы этим летом.

«Первым из долгосрочных приобретений после правого защитника (Гаича) планируется хавбек высокого уровня из Европы в центр поля. Но он, скорее всего, появится в ЦСКА только ко второму сбору (или на нем).

От кандидатуры Оздоева, который фигурировал как возможный вариант усиления, отказались. Будут искать сильного футболиста за рубежом», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.