ЦСКА отказался от подписания Оздоева. Клуб ищет хавбека в Европе (Иван Карпов)

ЦСКА планирует подписать центрального полузащитника из Европы этим летом.
«Первым из долгосрочных приобретений после правого защитника (Гаича) планируется хавбек высокого уровня из Европы в центр поля. Но он, скорее всего, появится в ЦСКА только ко второму сбору (или на нем).
От кандидатуры Оздоева, который фигурировал как возможный вариант усиления, отказались. Будут искать сильного футболиста за рубежом», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- Оздоев покинул «Зенит» в конце мая.
- Он свободный агент.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова