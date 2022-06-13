Первый тренер Миранчука заявил, что Алексей хочет остаться в «Аталанте»

Александр Воронков, первый тренер российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, прокомментировал информацию о желании «Аталанты» подать Алексея.

«Я знаю мысли, интересы и желания Лехи. Ему хочется остаться в Европе, в Италии. Он прошел там реабилитацию, поиграл несколько лет, много повидал. После этого у него глаза прозрели.

Леша увидел, что Серия А и РПЛ – это небо и земля. Он понимает, что в Италии гораздо больше перспектив для развития. Миранчуку там интереснее. Это другой уровень, все и так знают. Он не рвется сюда. Я в этом плане с ним солидарен.

Леха чувствует себя в Италии хорошо. Да, некомфортно, потому что не хватает игрового времени. Но ему в любом случае лучше остаться в Италии.

Даже если «Аталанта» действительно хочет его продать, нужно просто искать другую команду в Серии А. Ему всего 26 лет, у него еще есть шанс показать себя. Пусть Гасперини не особо дает ему играть и что-то у них не сложилось, но я еще надеюсь увидеть его в топовых командах Италии, Испании.

У меня неоднозначное мнение относительно того, что для Лехи лучше. С одной стороны, ему нет смысла ехать в Россию, потому что сейчас санкции и никакой перспективы для развития здесь нет.

Если бы было как раньше и у него был бы хороший контракт, условно в «Зените», может и стоило бы рассмотреть такой вариант. Леша – игрок с большой буквы для чемпионата России. Но в данной ситуации пусть лучше все остается так, как оно есть. Желаю ему удачи и здоровья!» – сказал Воронков.