Нуньес мог перейти в «Локомотив» в 2020 году. «Ливерпуль» купил его за 100 миллионов

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мог перейти в «Локомотив» два года назад. Об этом сообщил экс-заместитель спортивного директора клуба Андрей Лосюк.

«Да, нам его предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить.

Я больше жалею об упущенных покупках. К примеру, Константинос Цимикас («Ливерпуль») Лианко («Саутгемптон»), да и норвежец Александер Сeрлот («Лейпциг») или бразилец Юри Алберто («Зенит»).

Но в силу рабочих особенностей я обычно не комментирую сделки, которые к тому же не закончились результативно», – сказал Лосюк.