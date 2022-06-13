Нуньес мог перейти в «Локомотив» в 2020 году. «Ливерпуль» купил его за 100 миллионов

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мог перейти в «Локомотив» два года назад. Об этом сообщил экс-заместитель спортивного директора клуба Андрей Лосюк.
«Да, нам его предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить.
Я больше жалею об упущенных покупках. К примеру, Константинос Цимикас («Ливерпуль») Лианко («Саутгемптон»), да и норвежец Александер Сeрлот («Лейпциг») или бразилец Юри Алберто («Зенит»).
Но в силу рабочих особенностей я обычно не комментирую сделки, которые к тому же не закончились результативно», – сказал Лосюк.
- «Ливерпуль» заплатил «Бенфике» за трансфер Нуньеса 100 миллионов евро.
- Нуньес забил 48 голов в 85 матчах за «Бенфику».
- Его рыночная цена – 55 миллионов.
Источник: «Р-Спорт»