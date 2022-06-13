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Нуньес мог перейти в «Локомотив» в 2020 году. «Ливерпуль» купил его за 100 миллионов

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мог перейти в «Локомотив» два года назад. Об этом сообщил экс-заместитель спортивного директора клуба Андрей Лосюк.

«Да, нам его предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить.

Я больше жалею об упущенных покупках. К примеру, Константинос Цимикас («Ливерпуль») Лианко («Саутгемптон»), да и норвежец Александер Сeрлот («Лейпциг») или бразилец Юри Алберто («Зенит»).

Но в силу рабочих особенностей я обычно не комментирую сделки, которые к тому же не закончились результативно», – сказал Лосюк.

  • «Ливерпуль» заплатил «Бенфике» за трансфер Нуньеса 100 миллионов евро.
  • Нуньес забил 48 голов в 85 матчах за «Бенфику».
  • Его рыночная цена – 55 миллионов.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1810

    Maxi_7 1 час назад

    Думаю, если бы перешёл, то он бы и 5 миллионов сейчас не стоил...)

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    Рейтинг: +1480

    Benifacto 2 часа назад

    опять эта шарманка, мог бы быть...смешно просто слышать...только еще раз показываете свою некомпетентность такими вот мог бы быть, да мы да мы....да всем плевать!

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    Рейтинг: +586

    SinyaaPyll 2 часа назад

    Хорошо, что не перешёл. Уругвай бы тогда не обрёл новую надежду.

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