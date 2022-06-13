Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории «Сити»

«Манчестер Сити» представил сегодня нападающего Эрлинга Холанда. Он перешел из дортмундской «Боруссии».

«Сити» выплатил отступные за 21-летнего норвежца в размере 75 миллионов евро. Его рыночная цена – 150 миллионов.

Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории клуба: