Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории «Сити»

«Манчестер Сити» представил сегодня нападающего Эрлинга Холанда. Он перешел из дортмундской «Боруссии».

«Сити» выплатил отступные за 21-летнего норвежца в размере 75 миллионов евро. Его рыночная цена – 150 миллионов.

Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории клуба:

  1. Джек Грилиш («Астон Вилла», сезон-2021/22) – 117,5 млн
  2. Кевин Де Брюйне («Вольфсбург», сезон-2015/16) – 76 млн
  3. Эрлинг Холанд («Боруссия», сезон-2022/23) – 75 млн
  4. Рубен Диаш («Бенфика», сезон-2020/21) – 68 млн
  5. Рияд Марез («Лестер», сезон-2018/19) – 67,8 млн.

Новости по теме
Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» представил Холанда 1
Холанд: «Победить Швецию в последнем матче сезона – это прекрасно»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11