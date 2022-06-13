Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории «Сити»

«Манчестер Сити» представил сегодня нападающего Эрлинга Холанда. Он перешел из дортмундской «Боруссии».
«Сити» выплатил отступные за 21-летнего норвежца в размере 75 миллионов евро. Его рыночная цена – 150 миллионов.
Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории клуба:
- Джек Грилиш («Астон Вилла», сезон-2021/22) – 117,5 млн
- Кевин Де Брюйне («Вольфсбург», сезон-2015/16) – 76 млн
- Эрлинг Холанд («Боруссия», сезон-2022/23) – 75 млн
- Рубен Диаш («Бенфика», сезон-2020/21) – 68 млн
- Рияд Марез («Лестер», сезон-2018/19) – 67,8 млн.
Источник: «Бомбардир»