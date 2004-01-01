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«Мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту». Мостовой – о Миранчуке

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Сообщалось, что клуб хочет избавиться от россиянина и собирается выставить его на продажу.

«Миранчук – талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту», там хорошая команда и большая конкуренция.

Возможно, он не окреп по характеру. Периодически он выходил и забивал, но это надо делать не в одной-двух играх, а на протяжение всего сезона. Кроме того, в «Аталанте» специфический тренер.

В России для Миранчука есть запасной аэродром. Тем более он еще молодой.

Возможен ли интерес к нему в Европе? Я не исключаю этот вариант. Наверняка, интерес есть», – сказал Мостовой.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +3163

    Беспонтий 1 час назад

    мог бы стать тренером
    если бы в 2004 году не выгнали из сборной за по прежнему поганый язык

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