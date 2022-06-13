«Мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту». Мостовой – о Миранчуке

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Сообщалось, что клуб хочет избавиться от россиянина и собирается выставить его на продажу.
«Миранчук – талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту», там хорошая команда и большая конкуренция.
Возможно, он не окреп по характеру. Периодически он выходил и забивал, но это надо делать не в одной-двух играх, а на протяжение всего сезона. Кроме того, в «Аталанте» специфический тренер.
В России для Миранчука есть запасной аэродром. Тем более он еще молодой.
Возможен ли интерес к нему в Европе? Я не исключаю этот вариант. Наверняка, интерес есть», – сказал Мостовой.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»