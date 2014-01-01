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Абаскаль – третий испанский тренер в «Спартаке». У него в карьере больше поражений, чем побед

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль – третий испанский тренер в истории клуба. До него были Унаи Эмери и Рауль Рианчо.

В тренерской карьере Абаскаля на взрослом уровне 25 побед, 20 ничьих, 32 поражения.

Будучи игроком академии «Барселоны», Абаскаль выступал в одной команде с Жорди Альбой и Джованни дос Сантосом.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:23
Комментарии2
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    Рейтинг: +6102

    порт 9 минут назад

    Ну по этому принципу и назначили тренером.

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    Рейтинг: +15858

    Cleaner 36 минут назад

    У него в карьере больше поражений, чем побед? Самое то для Спартака!..)

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