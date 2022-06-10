Абаскаль – третий испанский тренер в «Спартаке». У него в карьере больше поражений, чем побед

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль – третий испанский тренер в истории клуба. До него были Унаи Эмери и Рауль Рианчо.

В тренерской карьере Абаскаля на взрослом уровне 25 побед, 20 ничьих, 32 поражения.

Будучи игроком академии «Барселоны», Абаскаль выступал в одной команде с Жорди Альбой и Джованни дос Сантосом.