Абаскаль – третий испанский тренер в «Спартаке». У него в карьере больше поражений, чем побед

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль – третий испанский тренер в истории клуба. До него были Унаи Эмери и Рауль Рианчо.
В тренерской карьере Абаскаля на взрослом уровне 25 побед, 20 ничьих, 32 поражения.
Будучи игроком академии «Барселоны», Абаскаль выступал в одной команде с Жорди Альбой и Джованни дос Сантосом.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: Бомбардир.ру