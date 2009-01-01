Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

Мостовой: «Карпин в «Спартаке» – смешно. 11 лет тренирует и не выиграл ни одного трофея»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой с негативом отнесся к возможному назначению Валерия Карпина главным тренером московского клуба.

– Есть информация про возможное возвращение Валерия Карпина, хороший вариант?

— Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в «Ростове», и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришeл, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода.

— А если Станислав Черчесов?

— Черчесов, кстати, очень неплохой вариант, но как он уйдeт, если у него в «Ференцвароше» полный порядок? Не знаю, тоже не вариант.

  • Ранее Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
  • Он не выиграл с командой ни одного трофея.
  • Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.

Новости по теме
Мостовой: «Не верю, что Карпин вернется в «Спартак». Ваноли выиграл больше, чем он» 9
Карпин отреагировал на слухи о возвращении в «Спартак» 3
⚡️ Карпин – основной кандидат «Спартака» на замену Ваноли («Матч ТВ») 48
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:32
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +23094

    JTherry 8 минут назад

    кажется, Карпин и сам не горит желанием работать в Спартаке... может быть, сам Мост претендует на это "царское" ложе..?)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +720

    sined1951 12 минут назад

    При таком отношении












    А почему мы должны верить словам Мостового? Он бал хорошим игроком, а как прогнозист он Флюгер. Послушайте его внимательно на Матч-ТВ.



    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24859

    vladimir-7 22 минуты назад

    Мостовой объективно оценил деятельность Карпина как тренера, не выигрывавший ничего и никогда ничего не выиграет, так, приблудный тренер.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10421

    Алексей З 33 минуты назад

    Тут Мост прав на все 100%.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15756

    ilichkadr 42 минуты назад

    Cаша, ты как всегда прав. "Валера верим" даже Зарему Леонидовну не устроит, несмотря на имеющиеся 2 буквы "Р" в имени и фамилии.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11