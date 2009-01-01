Мостовой: «Карпин в «Спартаке» – смешно. 11 лет тренирует и не выиграл ни одного трофея»

кажется, Карпин и сам не горит желанием работать в Спартаке... может быть, сам Мост претендует на это "царское" ложе..?)
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой с негативом отнесся к возможному назначению Валерия Карпина главным тренером московского клуба.
– Есть информация про возможное возвращение Валерия Карпина, хороший вариант?
— Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в «Ростове», и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришeл, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода.
— А если Станислав Черчесов?
— Черчесов, кстати, очень неплохой вариант, но как он уйдeт, если у него в «Ференцвароше» полный порядок? Не знаю, тоже не вариант.
- Ранее Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
- Он не выиграл с командой ни одного трофея.
- Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.