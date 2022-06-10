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  • Мостовой: «Карпин в «Спартаке» – смешно. 11 лет тренирует и не выиграл ни одного трофея»

Мостовой: «Карпин в «Спартаке» – смешно. 11 лет тренирует и не выиграл ни одного трофея»

10 июня 2022, 08:32
13

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой с негативом отнесся к возможному назначению Валерия Карпина главным тренером московского клуба.

– Есть информация про возможное возвращение Валерия Карпина, хороший вариант?

— Нет, конечно. Сколько можно пихать Карпина? И в «Ростове», и в сборной поработал. Набрался опыта? Это смешно. Какого опыта, он 11 лет уже тренирует и не выиграл ни одного трофея в российском первенстве. Ваноли пришeл, которого никто не знал, и то Кубок умудрился выиграть за полгода.

— А если Станислав Черчесов?

— Черчесов, кстати, очень неплохой вариант, но как он уйдeт, если у него в «Ференцвароше» полный порядок? Не знаю, тоже не вариант.

  • Ранее Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
  • Он не выиграл с командой ни одного трофея.
  • Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (13)
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ilichkadr
1654840233
Cаша, ты как всегда прав. "Валера верим" даже Зарему Леонидовну не устроит, несмотря на имеющиеся 2 буквы "Р" в имени и фамилии.
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vladimir-7
1654841407
Мостовой объективно оценил деятельность Карпина как тренера, не выигрывавший ничего и никогда ничего не выиграет, так, приблудный тренер.
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sined1951
1654842016
При таком отношении А почему мы должны верить словам Мостового? Он бал хорошим игроком, а как прогнозист он Флюгер. Послушайте его внимательно на Матч-ТВ.
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JTherry
1654842229
кажется, Карпин и сам не горит желанием работать в Спартаке... может быть, сам Мост претендует на это "царское" ложе..?)
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slavа0508
1654843619
А что Карпин тренировал Зенит???Посмотрел бы как к примеру Семак с Ростовом выигрывал бы чемпионат ...а в Спартаке у Карпина были не плохие показатели два серебра и бронза . при том что он только начинал свою тренерскую карьеру ...
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alefreddy
1654845101
Мостовой сам себя пиарит
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1654845276
Харе бухахь уже , а то заносит вас... Какой вы нахрен специалист... Ему за это тявканье ещё и платят представляете))) лизуны
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B.G.
1654854294
Мостовой очень дофуя пиz.т.
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Снег
1654861088
Сашка! Как же тебе не дают покоя тренерские дела Валерки! Ты же обзавидовался ему во всём футбольном! Как же вы в Виго друг друга из-за ненависти не поубивали? Лицемер ты, Мостовой, завистник! Без Карпина и половины голов за Сельту не забил бы...
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SanInstructor
1654892297
может хватит дурачка слушать...
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