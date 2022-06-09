«А че это он до сих пор президент?». Орлов призвал Хачатурянца уйти в отставку за обман клубов

Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил с критикой президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

На этой неделе стало известно, что Хачатурянц обещал клубам РПЛ мораторий на вылет, но его не случилось.

«Никогда не мог представить себе, что президент РПЛ пообещает клубам мораторий, а потом скажет: «Да, это я беру на себя».

А че это он до сих пор президент? Почему ему не уйти в отставку, если он всех обманул? Надо поднять эту тему. Человек сам признается. Команды стали заложниками обещания президента. Хачатурянц как президент несостоятелен», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».