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  • «А че это он до сих пор президент?». Орлов призвал Хачатурянца уйти в отставку за обман клубов

«А че это он до сих пор президент?». Орлов призвал Хачатурянца уйти в отставку за обман клубов

9 июня 2022, 11:16
8

Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил с критикой президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

На этой неделе стало известно, что Хачатурянц обещал клубам РПЛ мораторий на вылет, но его не случилось.

«Никогда не мог представить себе, что президент РПЛ пообещает клубам мораторий, а потом скажет: «Да, это я беру на себя».

А че это он до сих пор президент? Почему ему не уйти в отставку, если он всех обманул? Надо поднять эту тему. Человек сам признается. Команды стали заложниками обещания президента. Хачатурянц как президент несостоятелен», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Хачатурянц возглавляет лигу с прошлого года.
  • До этого он возглавлял судейский комитет РФС.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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ilichkadr
1654762902
Правильно, Геннадий Сергеевич. Этих балоболов, не отвечающих за свои слова, надо гнать сраной метлой.
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acor94
1654763014
Я думаю, это подсудное дело. За такое и посадить не грех на пару лет. И заставить выплатить компенсацию вылетевшим клубам, в том числе и за упущенную выгоду, а там статья такая, что накрутить могут столько, что бюджет Зенита переплюнет. И поделом такому руководителю. Надо выполнять обещания. И будет уроком новым! Хоть раз бы в стране, некомпетентным менеджерам преподали бы такой урок...
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Viper for CSKA
1654763916
В футбол надо было играть, а не уши развешивать. Все вылетевшие отвратительно выглядели во второй части сезона, и отправились дивизионом ниже абсолютно заслуженно. И отлично, что это произошло. Понадеялись на балабола, забили на исполнение прямых обязанностей, и вот результат.
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Salt-N-Pepa
1654764845
Если мамой не клялся когда обманывал, значит не считается. Он же армянин ))
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SLADE2019
1654766669
По большому счету, такие обещание не выполнить - грех невеликий. Очень правильно, что мораторий на вылет введен не был. А плач неудачников, так и останется плачем. Играть надо было по любому.
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Ziklop
1654771633
я бы тоже хотел чтоб президент ушёл в отставку, за враньё. но эти политики врут все.
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ААМ
1654784255
В данном случае Орлов прав.
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моэм
1654787773
Орлов как ребёнок , не знает что чиновник в России НИКОГДА не выполняет своих обещаний .... и это норма поведения ....хуже сделать может , лучше для народа - НИКОГДА .
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