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«А че это он до сих пор президент?». Орлов призвал Хачатурянца уйти в отставку за обман клубов

Спортивный журналист Геннадий Орлов выступил с критикой президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

На этой неделе стало известно, что Хачатурянц обещал клубам РПЛ мораторий на вылет, но его не случилось.

«Никогда не мог представить себе, что президент РПЛ пообещает клубам мораторий, а потом скажет: «Да, это я беру на себя».

А че это он до сих пор президент? Почему ему не уйти в отставку, если он всех обманул? Надо поднять эту тему. Человек сам признается. Команды стали заложниками обещания президента. Хачатурянц как президент несостоятелен», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Хачатурянц возглавляет лигу с прошлого года.
  • До этого он возглавлял судейский комитет РФС.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии6
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    Рейтинг: +422

    SLADE2019 9 минут назад

    По большому счету, такие обещание не выполнить - грех невеликий. Очень правильно, что мораторий на вылет введен не был. А плач неудачников, так и останется плачем. Играть надо было по любому.

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    Рейтинг: +215

    Salt-N-Pepa 39 минут назад

    Если мамой не клялся когда обманывал, значит не считается. Он же армянин ))

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    Рейтинг: +1504

    22 raza chemp 51 минуту назад

    Как буд то это первый из президентов кто не выполнил обещания

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    Рейтинг: +6045

    Viper for CSKA 55 минут назад

    В футбол надо было играть, а не уши развешивать. Все вылетевшие отвратительно выглядели во второй части сезона, и отправились дивизионом ниже абсолютно заслуженно. И отлично, что это произошло. Понадеялись на балабола, забили на исполнение прямых обязанностей, и вот результат.

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    Рейтинг: +2733

    acor94 1 час назад

    Я думаю, это подсудное дело. За такое и посадить не грех на пару лет. И заставить выплатить компенсацию вылетевшим клубам, в том числе и за упущенную выгоду, а там статья такая, что накрутить могут столько, что бюджет Зенита переплюнет.
    И поделом такому руководителю. Надо выполнять обещания. И будет уроком новым!

    Хоть раз бы в стране, некомпетентным менеджерам преподали бы такой урок...

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    Рейтинг: +15741

    ilichkadr 1 час назад

    Правильно, Геннадий Сергеевич. Этих балоболов, не отвечающих за свои слова, надо гнать сраной метлой.

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