Кан и Салихамиджич отправятся в Англию, чтобы завершить трансфер Мане

«Бавария» работает над покупкой у «Ливерпуля» Садио Мане. Для этого в ближайшие дни руководители немцев Оливер Кан и Хасан Салихамиджич отправятся в Англию, чтобы на месте обо всем договориться.
Как пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild, «Ливерпуль» не будет удерживать сенегальца.
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
Источник: твиттер Transfer News Live