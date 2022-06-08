Кан и Салихамиджич отправятся в Англию, чтобы завершить трансфер Мане

«Бавария» работает над покупкой у «Ливерпуля» Садио Мане. Для этого в ближайшие дни руководители немцев Оливер Кан и Хасан Салихамиджич отправятся в Англию, чтобы на месте обо всем договориться.

Как пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild, «Ливерпуль» не будет удерживать сенегальца.