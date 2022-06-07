Левандовски: «Надеюсь, фанаты «Баварии» когда-нибудь меня поймут. Я не эгоист и ценю клуб»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в интервью Bild высказался об уходе из мюнхенского клуба.

– Я всегда старался сделать все возможное для «Баварии», чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю болельщиков «Баварии», они всегда поддерживали меня.

Если бы я не был честен в своей ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня они испытывают много эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.

– Ты неблагодарен и эгоистичен?

– Нет. Я не эгоист. Я знаю, что у меня было в «Баварии», и очень ценю это.

Я также знаю, что последние восемь лет делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа.

– Но у тебя все еще есть контракт...

– Я уважаю «Баварию» и ее правила. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать клубу понять, что я чувствую.

– «Бавария» для тебя в прошлом?

– Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в «Баварии». Я хотел положить конец спекуляциям.