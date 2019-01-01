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«Спартак» впервые пропустит Кубок Матч Премьер. Это самый титулованный участник турнира

«Спартак» не сыграет на традиционном предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

  • В Кубке Матч Премьер сыграют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород».
  • Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге.
  • Все игры будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Московский клуб впервые пропустит этот турнир. «Спартак» выиграл три из четырех Кубков Матч Премьер – зимой 2019-го, а также в 2020-м и 2021-м году.

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Источник: Бомабрдир.ру

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Сегодня, 19:59
Комментарии5
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    Рейтинг: +15960

    житель СПб 40 минут назад

    ОГО!! Это серьезная заявка Спартака на хороший результат в Чемпе! Ведь известно: кто играет в этом турнире, и играет хорошо - потом сдувается в Чемпе.

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    Рейтинг: +1627

    anri1703 42 минуты назад

    дааа вот это турнирище )еще и НН могли бы Торпедо пригласить

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    Рейтинг: +15147

    Barmaleushka 1 час назад

    Пусть участвуют заочно . И победят .

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    Рейтинг: +3335

    AZ 1 час назад

    Улыбает от "Самый титулованный клуб кубка Премьер" )))

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    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Лишили себя шанса на первый лет за 20 трофей)))) вернулись плакать, хнык- хнык заговор, ути- пути...)))

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