«Спартак» впервые пропустит Кубок Матч Премьер. Это самый титулованный участник турнира

«Спартак» не сыграет на традиционном предсезонном турнире Кубок Матч Премьер.

В Кубке Матч Премьер сыграют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород».

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля на стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» в Санкт-Петербурге.

Все игры будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Московский клуб впервые пропустит этот турнир. «Спартак» выиграл три из четырех Кубков Матч Премьер – зимой 2019-го, а также в 2020-м и 2021-м году.