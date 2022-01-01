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«Крылья Советов» назвали соперников по товарищеским матчам на первом сборе

«Крылья Советов» сыграет с «Рубином» на летних сборах.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» определились с графиком первого сбора нашей команды. Коллектив соберется в Москве 17 июня, где пройдет медицинское обследование.

После этого самарцы отправятся в Казань, где проведут учебно-тренировочные сборы до 30 июня. Заниматься наша команда будет на естественном газоне стадиона «Центральный».

В рамках сбора у «Крыльев» запланировано два контрольных поединка – 28 июня с «Рубином» и 30 июня с «Акроном», – сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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