«Крылья Советов» назвали соперников по товарищеским матчам на первом сборе

«Крылья Советов» сыграет с «Рубином» на летних сборах.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» определились с графиком первого сбора нашей команды. Коллектив соберется в Москве 17 июня, где пройдет медицинское обследование.

После этого самарцы отправятся в Казань, где проведут учебно-тренировочные сборы до 30 июня. Заниматься наша команда будет на естественном газоне стадиона «Центральный».

В рамках сбора у «Крыльев» запланировано два контрольных поединка – 28 июня с «Рубином» и 30 июня с «Акроном», – сообщает пресс-служба клуба.