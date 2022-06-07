Лукаку пойдет на все ради возвращения в «Интер». Его могут арендовать у «Челси» на два года

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку надеется вернуться в «Интер».
По информации Corriere della Sera, бельгиец уже больше полугода звонит экс-одноклубникам, тренерам и руководству миланского клуба. Он готов отказаться от трети своей зарплаты ради того, чтобы вернуться в «Интер».
Лукаку готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси». Он будет отклонять предложения от всех клубов, кроме «Интера».
Переход 29-летнего форварда может быть оформлен как аренда на два года. Сообщалось, что лондонцы потребуют за сделку не менее 20 миллионов фунтов.
- В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах.
- В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 97,5 миллиона фунтов.
Источник: Corriere della Sera