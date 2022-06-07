Лукаку пойдет на все ради возвращения в «Интер». Его могут арендовать у «Челси» на два года

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку надеется вернуться в «Интер».

По информации Corriere della Sera, бельгиец уже больше полугода звонит экс-одноклубникам, тренерам и руководству миланского клуба. Он готов отказаться от трети своей зарплаты ради того, чтобы вернуться в «Интер».

Лукаку готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси». Он будет отклонять предложения от всех клубов, кроме «Интера».

Переход 29-летнего форварда может быть оформлен как аренда на два года. Сообщалось, что лондонцы потребуют за сделку не менее 20 миллионов фунтов.