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Лукаку пойдет на все ради возвращения в «Интер». Его могут арендовать у «Челси» на два года

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку надеется вернуться в «Интер».

По информации Corriere della Sera, бельгиец уже больше полугода звонит экс-одноклубникам, тренерам и руководству миланского клуба. Он готов отказаться от трети своей зарплаты ради того, чтобы вернуться в «Интер».

Лукаку готов пойти на все, чтобы донести свою позицию до нового руководства «Челси». Он будет отклонять предложения от всех клубов, кроме «Интера».

Переход 29-летнего форварда может быть оформлен как аренда на два года. Сообщалось, что лондонцы потребуют за сделку не менее 20 миллионов фунтов.

  • В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах.
  • В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 97,5 миллиона фунтов.

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Источник: Corriere della Sera

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Сегодня, 08:30
Комментарии1
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    Рейтинг: +15799

    Cleaner 1 минуту назад

    Вечно плачущий Лукака...(

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