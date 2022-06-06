Бензема – вне топ-35 самых дорогих игроков Примеры. На первом месте игрок «Реала»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Примеры.
Самый дорогой футболист чемпионата Испании – нападающий «Реала» Винисиус. Его цена 100 миллионов евро.
На втором месте Педри (80 млн), на третьем – Федерико Вальверде (70 млн).
Форвард мадридской команды Карим Бензема (30 млн) не попал в топ-35.
- Винисиус Жуниор («Реал») – 100 млн
- Педри («Барселона») – 80 млн
- Федерико Вальверде («Реал») – 70 млн
- Жоау Фелиш («Атлетико») – 70 млн
- Ансу Фати («Барселона») – 60 млн
- Эдер Милитао («Реал») – 60 млн
- Жюль Кунде («Севилья») – 60 млн
- Тибо Куртуа («Реал») – 60 млн
- Родриго («Реал») – 60 млн
- Гави («Барселона») – 60 млн.
Источник: Transfermarkt