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Бензема – вне топ-35 самых дорогих игроков Примеры. На первом месте игрок «Реала»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Примеры.

Самый дорогой футболист чемпионата Испании – нападающий «Реала» Винисиус. Его цена 100 миллионов евро.

На втором месте Федерико Вальверде (80 млн), на третьем – Федерико Вальверде (70 млн).

Форвард мадридской команды Карим Бензема (30 млн) не попал в топ-35.

  1. Винисиус Жуниор («Реал») – 100 млн
  2. Педри («Барселона») – 80 млн
  3. Федерико Вальверде («Реал») – 70 млн
  4. Жоау Фелиш («Атлетико») – 70 млн
  5. Ансу Фати («Барселона») – 60 млн
  6. Эдер Милитао («Реал») – 60 млн
  7. Жюль Кунде («Севилья») – 60 млн
  8. Тибо Куртуа («Реал») – 60 млн
  9. Родриго («Реал») – 60 млн
  10. Гави («Барселона») – 60 млн.

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1475

    Benifacto 45 минут назад

    На втором месте Федерико Вальверде (80 млн), на третьем – Федерико Вальверде (70 млн)., читать не пробывали сначала перед тем как вешать новость?

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