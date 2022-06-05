Де Лигт: «Результаты «Ювентуса» разочаровывают. Возможно, буду искать другие варианты»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт поговорил о своем будущем.

«Переговоры о новом контракте идут. Когда придет время, сделаю выбор между продлением и поиском других вариантов.

Два четвертых места подряд в Серии А – это мало. Результаты разочаровывают. Нужно делать шаг вперед», – сказал нидерландец.