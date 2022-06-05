Де Лигт: «Результаты «Ювентуса» разочаровывают. Возможно, буду искать другие варианты»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт поговорил о своем будущем.
«Переговоры о новом контракте идут. Когда придет время, сделаю выбор между продлением и поиском других вариантов.
Два четвертых места подряд в Серии А – это мало. Результаты разочаровывают. Нужно делать шаг вперед», – сказал нидерландец.
- Действующий контракт Де Лигта истекает в 2024 году.
- Он играет за туринский клуб с 2019 года.
- 22-летний де Лигт в минувшем сезоне Серии А провел 30 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
Источник: Sport Mediaset