Федун: «Спасибо Зареме за поддержку в «Спартаке»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун на столетии клуба поблагодарил свою супругу Зарему Салихову.
«Хотел бы сказать спасибо своей супруге, которая здесь присутствует, потому что она очень поддерживала меня все это время, которое мы вместе работаем. Было достаточно тяжело, но она всегда поддерживала», – сказал Федун.
- Накануне стало известно, что Зарема получила футбольное образование.
- Зарема в последние месяцы выступает на тему «Спартака» в СМИ.
- Она посещает домашние матчи «Спартака».