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Федун: «Спасибо Зареме за поддержку в «Спартаке»

5 июня 2022, 11:10
18

Владелец «Спартака» Леонид Федун на столетии клуба поблагодарил свою супругу Зарему Салихову.

«Хотел бы сказать спасибо своей супруге, которая здесь присутствует, потому что она очень поддерживала меня все это время, которое мы вместе работаем. Было достаточно тяжело, но она всегда поддерживала», – сказал Федун.

  • Накануне стало известно, что Зарема получила футбольное образование.
  • Зарема в последние месяцы выступает на тему «Спартака» в СМИ.
  • Она посещает домашние матчи «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (18)
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vladimir-7
1654421394
Зарема выручает Федуна, потому, что ОН ГЛУХОНЕМОЙ.
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ilichkadr
1654422870
Наверное аж прослезился!
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житель СПб
1654424079
Хорошая семейная пара. Обо всем остальном - не здесь и не сейчас.
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NewLife
1654425058
Это как на вручении Оскаров - не знают, что говорить, и начинают всех благодарить: маму, папу, жену и тд))
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paracetamol
1654425107
Без бабы никуда!
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Persona_non_Grata
1654428213
Отдельное спасибо Зареме за её яркие высказывания - у бомжей пуканы горят знатно !!! )))
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eduardkofh
1654429722
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