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Федун: «Спасибо Зареме за поддержку в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун на столетии клуба поблагодарил свою супругу Зарему Салихову.

«Хотел бы сказать спасибо своей супруге, которая здесь присутствует, потому что она очень поддерживала меня все это время, которое мы вместе работаем. Было достаточно тяжело, но она всегда поддерживала», – сказал Федун.

  • Накануне стало известно, что Зарема получила футбольное образование.
  • Зарема в последние месяцы выступает на тему «Спартака» в СМИ.
  • Она посещает домашние матчи «Спартака».

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Источник: Sport24

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Комментарии15
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    Рейтинг: 0

    eduardkofh 47 минут назад

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    0
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    Рейтинг: +17941

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Отдельное спасибо Зареме за её яркие высказывания - у бомжей пуканы горят знатно !!! )))

    2
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    Рейтинг: +6602

    Semenycch 1 час назад

    Эта сладкая поросячья парочка все никак не успокоится?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7630

    R_a_i_n > Semenycch 13 минут назад

    Шыменыч, дорогая, сколько лет, сколько зим))) Где пропадала?

    0
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    Рейтинг: +16324

    paracetamol 2 часа назад

    Без бабы никуда!

    3
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    Рейтинг: +14207

    NewLife 2 часа назад

    Это как на вручении Оскаров - не знают, что говорить, и начинают всех благодарить: маму, папу, жену и тд))

    3
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    Рейтинг: +15773

    Cleaner 2 часа назад

    Без Заремы над Спартаком ржали бы меньше!...)))

    6
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    Рейтинг: +15948

    житель СПб 2 часа назад

    Хорошая семейная пара. Обо всем остальном - не здесь и не сейчас.

    0
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    Рейтинг: +15685

    ilichkadr 2 часа назад

    Наверное аж прослезился!

    1
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    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 3 часа назад

    Зарема выручает Федуна, потому, что ОН ГЛУХОНЕМОЙ.

    0
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    Рейтинг: +10319

    Алексей З 4 часа назад

    Так и должно быть !!!

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    Рейтинг: +15685

    ilichkadr > Алексей З 2 часа назад

    Куда свой Z припрятал? Наверное для собственных лайков, а З?

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    Рейтинг: +3025

    Беспонтий > ilichkadr 1 час назад

    в активном поиске
    всё сложно
    чтобы легко найти трудно потерять и невозможно zабить

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    Рейтинг: +15685

    ilichkadr > Алексей З 42 минуты назад

    Аааа, не нравится!? Ты чего это себе спартаковский ромбик нацепил? Под своего пытаешься схилять, а З? Все здесь знают, что ты укропский засланец.
    Кстати, куда пропал ""NET VOINE"?

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    Рейтинг: +7630

    R_a_i_n > ilichkadr 13 минут назад

    На войну забрали наверно)))

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