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  • «Карпин нас всех довел». Экс-комментатор «Матч ТВ» – об интервью с тренером

«Карпин нас всех довел». Экс-комментатор «Матч ТВ» – об интервью с тренером

4 июня 2022, 19:59
3

Филипп Кудрявцев, бывший комментатор «Матч ТВ», вспомнил свое интервью с Валерием Карпиным.

– Был у меня один разговор с Карпиным. По-моему, он был жестко провальным. Мы из него сделали в итоге неплохой продукт, как мне показалось. Но то, как мы сидели в Турции на сборах, разговаривая с Карпиным, который уже знал заранее, что мы приехали снимать про него конкретно фильм… Вот тогда мне казалось, что все – я профнепригоден, мир рушится…

– Чем ты его довел, объясни?

– Да я его ничем не довел, он меня довел. Ну, в смысле он всех нас довел.

– Чем?

– Ну, вначале он не хотел приходить.

– Несмотря на договоренность?

– Ну да. То есть мы договорились через Рому Гутцайта, тот сказал: «Все окей, он вас ждет». Мы идем к продюсеру нашему, говорим: «Вот, мы придумали, у нас командировка в Турцию, мы тут подснимем это, это, и у нас будет два фильма». Мы должны были снять фильм про молодых российских тренеров, тогда несколько было клубов, в которых сменились тренеры, вот мы хотели сделать выпуск о новом поколении. И мы хотели отдельно снять про Карпина, потому что он вернулся тренировать в Россию, он вернулся тогда только-только в Ростов, было начало 2018 года, зима была. И Карпин вроде «ок, ок», мы даже приехали, он «ок, ок», но ты ж знаешь, что все это просто через такую ехидную улыбку, как будто: «Я сделаю все, чтоб вас немножко позлить».

Мы выходим с камерой на тренировку за командой, Карпин знает, что мы не можем снимать в кадре сигареты – он закуривает и идет с сигой. То есть мы уже соответственно там фокус смещаем. Он уходит куда-нибудь на дальнюю бровку. Ему-то пофигу. Но как-то с нами поиграть, как-то позлить – окей. Мы ему говорим: «Валерий Георгиевич, нам нужен начальный стэндап, вы должны там поучаствовать, начеканить мяч, что-то сказать в камеру», он такой: «Окей, хорошо». Вот здесь у него хорошее настроение.

Потом мы заходим, у них обед, тихий час, мы договорились с Карпиным внизу в лобби – он не идет. Ну, вообще ничего, никого. Он не отвечает на телефон. Я выхожу на улицу, задираю голову, смотрю: стоит на балконе, курит. Я кричу: «Валерий Георгиевич!» Он такой: «Чего?» Я говорю: «Вы вообще спускаетесь?» Он: «Куда?» Я говорю: «У нас интервью». А он: «А че, я еще нужен? Я же вон вам – Тиму Калачева дал». Я говорю: «Валерий Георгиевич, фильм про вас! Какой Тима Калачев?» Он такой: «Я не хочу». И вот что ты будешь делать с такой ситуацией?

Ну, вытащили мы его туда, и на все вопросы ответ типа: «А вы сами как думаете? Да не, ну это бред какой-то». И вот в одну, в другую сторону раскачивания. В итоге мы очень долго сидели, не знаю, 90% вырезали, Десять оставили, но что-то получилось.

  • Карпин ранее работал на «Матч ТВ» экспертом.
  • Сейчас он тренирует «Ростов».
  • Есть информация, что Карпин может принять «Динамо».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1654363312
Да вы придурки кого хош доведете.
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VVM1964
1654374340
А может дело в Роме Гутцайта - " Гутцайты " они такие ... )))
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VVM1964
1654374582
Вырвался Валера от семьи, от детей, а тут вы в самый неподходящий момент ... ))) Дурак ты, комментатор )))
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