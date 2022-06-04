Черевченко: «Ко мне есть интерес из России и других стран»

Бывший главный тренер «Химок», «Локомотива» Игорь Черевченко поговорил о будущем. Варианты продолжения карьеры у него есть.

«Есть продвижения, общаемся. Не Европа. Сейчас нет. Есть интерес из других стран, но и в России тоже общаемся. РПЛ? Не буду об этом говорить, мы просто общаемся. Не знаю, когда все закончится. Как будет — так будет. Тяжело об этом говорить. Ситуация... Не все так просто», – сказал тренер.

Черевченко мог оказаться в Польше.

Тренер покинул «Химки» в феврале.

Клуб уволил его 2-й раз за этот сезон. 1-й был в октябре.

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