Черевченко: «Действительно мог возглавить польский клуб, но все сорвалось. Политика ни при чем»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что его переговоры с клубом из польской Экстраклассы сорвались по политическим причинам.

«Вариант возглавить команду в Польше действительно был. Все сорвалось, но политика тут ни при чем», — сказал Черевченко.

Тренер покинул «Химки» в феврале.

Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

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