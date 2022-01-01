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Черевченко: «Действительно мог возглавить польский клуб, но все сорвалось. Политика ни при чем»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко опроверг информацию «Матч ТВ» о том, что его переговоры с клубом из польской Экстраклассы сорвались по политическим причинам.

«Вариант возглавить команду в Польше действительно был. Все сорвалось, но политика тут ни при чем», — сказал Черевченко.

  • Тренер покинул «Химки» в феврале.
  • Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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