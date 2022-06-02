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  • «Из-за нашей позиции против спецоперации»: Шевчук сказал, что концерт ДДТ перенесли на стадионе «Спартака» на 2023-й год

«Из-за нашей позиции против спецоперации»: Шевчук сказал, что концерт ДДТ перенесли на стадионе «Спартака» на 2023-й год

2 июня 2022, 19:40

Рок-группа ДДТ не даст свой концерт в Москве, запланированный на 10 июня.

Мероприятие должно было состояться на «Открытие Банк Арене» – домашнем стадионе «Спартака».

«Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения.

Мэрия мотивировала это тем, что еще нет решения суда. Но суд смешной: в Уфе и административка, к Москве это никакого отношения не имеет. Но понятно, что это из-за нашей позиции против спецоперации», – заявил лидер ДДТ Юрий Шевчук.

  • Новая дата концерта – 17 июня 2023 года.
  • Из-за матчей «Спартака» ее могут скорректировать.
  • На Шевчука ранее составили протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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