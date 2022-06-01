Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

«Из-за нашей позиции против спецоперации»: Шевчук сказал, что концерт ДДТ перенесли на стадионе «Спартака» на 2023-й год

Рок-группа ДДТ не даст свой концерт в Москве, запланированный на 10 июня.

Мероприятие должно было состояться на «Открытие Банк Арене» – домашнем стадионе «Спартака».

«Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения.

Мэрия мотивировала это тем, что еще нет решения суда. Но суд смешной: в Уфе и административка, к Москве это никакого отношения не имеет. Но понятно, что это из-за нашей позиции против спецоперации», – заявил лидер ДДТ Юрий Шевчук.

  • Новая дата концерта – 17 июня 2023 года.
  • Из-за матчей «Спартака» ее могут скорректировать.
  • На Шевчука ранее составили протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
В «Урале» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Кузьмичеву
«Готовы провести в любой день в Петербурге». Медведев – о предложении «Спартака» сыграть Суперкубок в «Лужниках» 13
Тихонов: «Хочу вернуться к тренерской работе. «Спартак»? Только если будет что-то предметное»
Источник: «Спорт РБК»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:40
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11