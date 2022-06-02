«Краснодар» продлил аренду нигерийца Олусегуна

Таддеус Идама, агент нападающего Олакунле Олусегуна, подтвердил, что игрок останется в «Краснодаре».

«Аренда с «Краснодаром» продлена еще на один сезон. Олусегун остается в команде, едет на первый сбор», – сообщил агент.

Права на 20-летнего форварда принадлежат болгарскому «Ботеву».

Рыночная стоимость нигерийца – 400 тысяч евро.

Олусегун провел 9 матчей за основную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.

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