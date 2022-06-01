«Краснодар» – лидер РПЛ в 2021 году по тратам на молодежный футбол

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Краснодар» потратил на молодежный футбол более миллиарда рублей. Это максимум в лиге.
В тройку по расходам на молодежный футбол также попали «Зенит» (708 миллионов) и ЦСКА (285 миллионов).
- «Краснодар» финишировал в РПЛ 4-м.
- По ходу сезона краснодарцев покинули легионеры.
- Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: РФС