«Краснодар» – лидер РПЛ в 2021 году по тратам на молодежный футбол

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Краснодар» потратил на молодежный футбол более миллиарда рублей. Это максимум в лиге.

В тройку по расходам на молодежный футбол также попали «Зенит» (708 миллионов) и ЦСКА (285 миллионов).

«Краснодар» финишировал в РПЛ 4-м.

По ходу сезона краснодарцев покинули легионеры.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?