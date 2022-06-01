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«Краснодар» – лидер РПЛ в 2021 году по тратам на молодежный футбол

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Краснодар» потратил на молодежный футбол более миллиарда рублей. Это максимум в лиге.

В тройку по расходам на молодежный футбол также попали «Зенит» (708 миллионов) и ЦСКА (285 миллионов).

  • «Краснодар» финишировал в РПЛ 4-м.
  • По ходу сезона краснодарцев покинули легионеры.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: РФС

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