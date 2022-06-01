Зинченко: «В Англии буду больше полезен для Украины. Моя миссия – показать правду»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал понять, что не собирается покидать Англию. Манчестерцы готовы его отпустить.

«Я в жизни держал оружие несколько раз. Если честно, я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии, помогая гуманитарными вещами, ведя свои социальные сети и давая интервью. Моя миссия – показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду по поводу того, что происходит на Украине», – сказал Зинченко.

Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная цена – 25 млн евро.

Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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