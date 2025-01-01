Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник

Зинченко: «В Англии буду больше полезен для Украины. Моя миссия – показать правду»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал понять, что не собирается покидать Англию. Манчестерцы готовы его отпустить.

«Я в жизни держал оружие несколько раз. Если честно, я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии, помогая гуманитарными вещами, ведя свои социальные сети и давая интервью. Моя миссия – показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду по поводу того, что происходит на Украине», – сказал Зинченко.

  • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная цена – 25 млн евро.
  • Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Боссы «Ман Сити» сообщили Зинченко, что готовы отпустить его 8
«Ман Сити» предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко (The Athletic) 12
«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:13
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11