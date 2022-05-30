Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Есть предпосылки говорить, что Кубок РПЛ будет. Должен приносить 2 миллиарда рублей»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы создания нового турнира – Кубка российской Премьер-лиги.

– Что обсуждали на сегодняшнем собрании клубов РПЛ?

– Обсуждали Кубок лиги. Необходимо заполнять окна, которые появились после нашего отстранения от еврокубков. Это может быть своего рода возмещением [еврокубков].

Есть все предпосылки говорить, что этот турнир будет. Думаю, у монетизации проекта тоже достаточно высокий потенциал, что в нынешних условиях немаловажно.

Есть два формата: копия формата ЛЧ и Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений).

При втором формате интрига сохраняется до последнего, практически нет проходных матчей. Он интересен потенциальным вещателям и букмекерам. Надеюсь, большинство клубов поддержит именно этот формат.

У любой команды есть возможность пройти через нижнюю сетку, даже если команда вылетела на первом этапе. В рабочей группе точно больше половины клубов, они все за этот формат.

Он просто интереснее как инвесторам, так и болельщикам. Да, он немного сложный. Но когда понимаешь этот формат, сразу повышается интерес. Непредсказуемость гораздо выше.

– Как сохранить этот турнир на долгие годы?

– Мы посмотрим, что будет в следующем сезоне. Надеемся, что вернемся в еврокубки. Это одна ситуация.

Если не вернемся – турнир будет развиваться. Если вернемся в еврокубки, то турнир надо будет сократить, чтобы хватило игровых дней.

– Называли сумму призовых за Кубок лиги в три миллиона евро.

– Мы исходим из того, что турнир должен нам приносить порядка двух миллиардов рублей. Но конкретных переговоров пока не было.

Во-первых, переговоры должны вести официальные лица лиги. Во-вторых, обсуждать проект, которого еще де-юре не существует, с потенциальными инвесторами неправильно.

Мы ждем решения клубов. Завтра будем проводить заочное голосование. Надеюсь, большинство проголосует за.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?