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Главные новости дня. «Спартак» выиграл Кубок России, Бакаев сообщил об уходе из клуба; Шварц покинул «Динамо»

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Источник: Бомбардир.ру

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