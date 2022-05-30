Главные новости дня. «Спартак» выиграл Кубок России, Бакаев сообщил об уходе из клуба; Шварц покинул «Динамо»

«Спартак» победил «Динамо» и выиграл Кубок России. Фомин не забил пенальти на 99-й минуте.

Игроки и фанаты «Спартака» спели «Знаешь ли ты» в «Лужниках» вместе с МакSим.

«Спартак» догнал «Зенит» по количеству побед в Кубке России. Лидер – «Локо».

Бакаев сообщил об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать».

Шварц объявил об уходе из «Динамо». Его может сменить Николич.

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рангника. Он не будет консультантом клуба.

«Ливерпуль» в ближайшее время объявит об уходе Мане (Фабрицио Романо).

Зидан отказался от «ПСЖ». Его не убедил проект.

«Родина» Бояринцева впервые в истории вышла в ФНЛ. Команду может возглавить Кононов или Парфенов.

«Уфе» грозит потеря профессионального статуса.