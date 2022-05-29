«Ливерпуль» в ближайшее время объявит об уходе Мане (Фабрицио Романо)

Садио Мане покинет «Ливерпуль» этим летом.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, английский клуб в ближайшее время объявит об уходе сенегальского футболиста официально.
Мане решил сменить клуб. Он близок к переходу в «Баварию» за 30 миллионов евро.
- «Ливерпуль» купил Мане в 2016 году у «Саутгемптона».
- Его контракт истекает в 2023 году.
- В этом сезоне Мане забил 16 голов в 34 матчах АПЛ.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо