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Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать»

Зелимхан Бакаев прокомментировал решение об уходе из «Спартака». Игрок сообщил об этом после финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Меня решили не продлевать. Это не мое решение.

Чье? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера.

Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», – сказал Бакаев.

  • У Бакаева истек контракт со «Спартаком».
  • Он воспитанник клуба. Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +3214

    lordmrv 3 минуты назад

    Боюсь судьба брата ему уготована.

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    Рейтинг: +903

    Лфшт 3 минуты назад

    Да хрень полная, а не игрок по большому то счету

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    Рейтинг: +3214

    lordmrv 4 минуты назад

    Сразу прошу прощения, так как не знаю всю суть происходящего. Но.... Со стороны - игрок хороший, но зазвездился (крики на партнеров при своих же ошибках), нестабильность даже по ходу одного тайма, не говоря уже о матче. При равных условиях однозначно бы остался ( Спартаковец, Российский паспорт и т.д), но видимо есть финансовые требования

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    Рейтинг: +1226

    moskowcity-petrv 15 минут назад

    Зарема овца мощная

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    Рейтинг: +3214

    lordmrv > moskowcity-petrv 4 минуты назад

    Вить, обоснуй.

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    Рейтинг: +3408

    Иван Петров 1986 21 минуту назад

    Да мы как-то и не очень расстроились.

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    Рейтинг: +1302

    Loko_Roma 24 минуты назад

    Ваноли и Федун уже извинились на камеру?

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    Рейтинг: +903

    Лфшт > Loko_Roma 2 минуты назад

    А за что ?

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    Рейтинг: +105

    Аден 36 минут назад

    Зеля, не надо бла бла. Ты деньжан побольше хотел, хотя не за что тебе больше платить. Ну что же, давай, досвидания.

    4
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    Рейтинг: +890

    Hoahin 44 минуты назад

    Обиделся чебурек, ну ничего, в следующем клубе пусть показывает себя.

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    Рейтинг: +196

    kostilio 49 минут назад

    ну вот ,виноваты теперь будут все ,но только не он ))

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