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  • Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать»

Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать»

29 мая 2022, 20:54
23

Зелимхан Бакаев прокомментировал решение об уходе из «Спартака». Игрок сообщил об этом после финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Меня решили не продлевать. Это не мое решение.

Чье? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера.

Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», – сказал Бакаев.

  • У Бакаева истек контракт со «Спартаком».
  • Он воспитанник клуба. Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (23)
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kostilio
1653846991
ну вот ,виноваты теперь будут все ,но только не он ))
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Hoahin
1653847292
Обиделся чебурек, ну ничего, в следующем клубе пусть показывает себя.
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Иван Петров 1986
1653848706
Да мы как-то и не очень расстроились.
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lordmrv
1653849687
Сразу прошу прощения, так как не знаю всю суть происходящего. Но.... Со стороны - игрок хороший, но зазвездился (крики на партнеров при своих же ошибках), нестабильность даже по ходу одного тайма, не говоря уже о матче. При равных условиях однозначно бы остался ( Спартаковец, Российский паспорт и т.д), но видимо есть финансовые требования
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chav44
1653850089
Жаль. По мне, так в атаке был лучшим в этом сезоне. По крайней мере, не хуже того же Промеса. Мог бы и пользу принести, и продать его можно было бы по дороже, чем бесплатно.
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Plyash
1653850342
Гонора в нём много,сродни звёздности.Нельзя тренеру выказывать своё недовольство его решением,каким бы оно не было.Вот и нарвался.Дипломатичней,умней надо быть перед учителем своим,и тогда всё будет хорошо.
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Sky Spartak
1653850542
Странно конечно...но похоже,он хотел часто играть... но не всегда попадал в состав..из за этого непонятки пошли.. но про тренера говорить так нельзя...
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Томик
1653851877
Очень мне Бакаев в сегодняшнем матче понравился!
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Томик
1653853035
Выиграли группу в ЛЕ, выиграли кубок, уходит Бакаев - прекрасный сезон!
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paracetamol
1653892571
Ну и какого ... ты в Зенит засобирался, если тебя даже эта халабуда выперла?
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