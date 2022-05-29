Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать»

Зелимхан Бакаев прокомментировал решение об уходе из «Спартака». Игрок сообщил об этом после финала Кубка России с «Динамо» (2:1).
«Меня решили не продлевать. Это не мое решение.
Чье? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера.
Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», – сказал Бакаев.
- У Бакаева истек контракт со «Спартаком».
- Он воспитанник клуба. Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.
- Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»