Бакаев – об уходе из «Спартака»: «Это не мое решение, меня решили не продлевать»

Зелимхан Бакаев прокомментировал решение об уходе из «Спартака». Игрок сообщил об этом после финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Меня решили не продлевать. Это не мое решение.

Чье? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера.

Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», – сказал Бакаев.

У Бакаева истек контракт со «Спартаком».

Он воспитанник клуба. Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.

Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?