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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рангника. Он не будет консультантом клуба

Ральф Рангник покинул «Манчестер Юнайтед». Об уходе сообщается на официальном сайте клуба.

Немец должен был стать консультантом «МЮ», но решил уйти из-за работы в сборной Австрии.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

  • Рангник тренировал «МЮ» с осени 2021 года.
  • Теперь команду возглавил Эрик тен Хаг.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1741

    Maxi_7 1 час назад

    Хороший урок для всех предателей, итог для них всегда один - остаться у разбитого корыта не принятыми не теми от кого ушёл ни теми к кому...

    1
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    Рейтинг: +1259

    balam 1 час назад

    ржу не могу...во аферюга

    1
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    Рейтинг: +4235

    PAREVG. 1 час назад

    Развалил Локо, развалил МЮ, хана и сборной Австрии...

    4
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    Рейтинг: +1018

    mama1991 2 часа назад

    ))))

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    Рейтинг: +2737

    Беспонтий 2 часа назад

    кондуктор нажал на тормоза

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    Рейтинг: +1625

    anri1703 2 часа назад

    аплодирую стоя

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