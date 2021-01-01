«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рангника. Он не будет консультантом клуба

Хороший урок для всех предателей, итог для них всегда один - остаться у разбитого корыта не принятыми не теми от кого ушёл ни теми к кому...
Ральф Рангник покинул «Манчестер Юнайтед». Об уходе сообщается на официальном сайте клуба.
Немец должен был стать консультантом «МЮ», но решил уйти из-за работы в сборной Австрии.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
- Рангник тренировал «МЮ» с осени 2021 года.
- Теперь команду возглавил Эрик тен Хаг.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?