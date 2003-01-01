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«Спартак» догнал «Зенит» по количеству побед в Кубке России. Лидер – «Локо»

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.

Московская команда в четвертый раз в своей истории стала победительницей турнира. По этому показателю «Спартак» сравнялся с «Зенитом».

Лидер по победам в Кубке России – «Локомотив».

  • 1. «Локомотив» – 9 побед
  • 2. ЦСКА – 7
  • 3-4. «Зенит – 4
  • 3-4. «Спартак» – 4.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13751

    Fusballer 28 минут назад

    Кубок России - это хорошо. Но у Спартака в этом сезоне украли победу в Лиге Европы!

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    Рейтинг: +12635

    playsh > Fusballer 3 минуты назад

    Да уж,с этим не поспоришь...

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    Рейтинг: +712

    БеZуМныЙ 1 час назад

    Теперь есть чем гордиться. Сам Зенит догнали.

    0
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