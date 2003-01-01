«Спартак» догнал «Зенит» по количеству побед в Кубке России. Лидер – «Локо»

Кубок России - это хорошо. Но у Спартака в этом сезоне украли победу в Лиге Европы!
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.
Московская команда в четвертый раз в своей истории стала победительницей турнира. По этому показателю «Спартак» сравнялся с «Зенитом».
Лидер по победам в Кубке России – «Локомотив».
- 1. «Локомотив» – 9 побед
- 2. ЦСКА – 7
- 3-4. «Зенит – 4
- 3-4. «Спартак» – 4.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?