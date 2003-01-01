«Спартак» догнал «Зенит» по количеству побед в Кубке России. Лидер – «Локо»

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и выиграл Кубок России.

Московская команда в четвертый раз в своей истории стала победительницей турнира. По этому показателю «Спартак» сравнялся с «Зенитом».

Лидер по победам в Кубке России – «Локомотив».

1. «Локомотив» – 9 побед

2. ЦСКА – 7

3-4. «Зенит – 4

3-4. «Спартак» – 4.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?