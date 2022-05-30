Пиоли: «Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» на один сезон»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что нападающий Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом на один сезон.

«Златан перенес операцию на колене, потому что хочет играть. Ибра продлит контракт еще на сезон», – сказал Пиоли.

Действующий контракт с Ибрагимовичем рассчитан до 30 июня.

В октябре ему исполнится 41 год.

Швед пропустит 7-8 месяцев после операции левом колене.

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