Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями после победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Когда назначили пенальти, я так расстроился, но после него я был счастлив!

Мои планы? Сегодня я буду праздновать, потому что я – чемпион. Потом отправлюсь в отпуск с семьей, а потом – суперкубок. Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас я думаю о новом сезоне в «Спартаке».

Сколько я забью «Зениту»? Для меня голы не так важны, важно снова завоевать титул, и следующая цель – победить «Зенит» в суперкубке», – сказал Николсон.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

«Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?