Лепс рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России

Российский певец Григорий Лепс поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Не стыдно ли за русский футбол? Так можно бесконечно говорить (смеется).
За кого сегодня буду болеть? За хорошую игру. Профессионализм, красота футбола – вот что важно.
Я сам играл в детской спортивной школе. Вернуться? Ха-ха, в 60 лет? Вы как это представляете?» – сказал Лепс.
- Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня в «Лужниках». Начало – в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: «Чемпионат»