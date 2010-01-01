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Лепс рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России

Российский певец Григорий Лепс поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Не стыдно ли за русский футбол? Так можно бесконечно говорить (смеется).

За кого сегодня буду болеть? За хорошую игру. Профессионализм, красота футбола – вот что важно.

Я сам играл в детской спортивной школе. Вернуться? Ха-ха, в 60 лет? Вы как это представляете?» – сказал Лепс.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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