Анчелотти выигрывал ЛЧ в 80-х, 90-х, 00-х, 10-х и 20-х годах

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в шестой раз. Дважды – в качестве игрока. Список титулов ЛЧ для итальянца таков:

Сезон-1988/89 (игрок «Милана»);

сезон-1989/90 (игрок «Милана»);

сезон-2002/03 (тренер «Милана»);

сезон-2006/07 (тренер «Милана»);

сезон-2013/14 (тренер «Реала»);

сезон-2021/22 (тренер «Реала»).

Накануне «Реал» в финале победил «Ливерпуль» (1:0).

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